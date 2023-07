JPMorgan: Analysten sehen Kursziel von 146,28 EUR

Die Aktie von JPMorgan hat sich gestern am Finanzmarkt um -0,77% entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch einen positiven Trend verzeichnen und stieg um +1,02%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für JPMorgan bei 146,28 EUR liegt – was Investoren ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +5,03% eröffnet.

Aktuell empfehlen 10 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 7 setzen auf eine Kaufempfehlung. Eine neutrale Bewertung geben 8 Experten ab. Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Stimmung der Analystengemeinde mit einem Anteil von +68%.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einem Wert von 4,08.