JPMorgan: Analysten sehen Kursziel bei 150,10 EUR

Die Aktie von JPMorgan hat in den letzten fünf Handelstagen eine leicht negative Entwicklung verzeichnet. Gestern konnte sie jedoch um +0,33% zulegen und schließt sich damit dem neutralen Trend am Markt an.

Doch wie bewerten die Analysten der Bankhäuser diese Kursentwicklung? Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel von 150,10 EUR für die Aktie von JPMorgan. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,85%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Während zehn Analysten das Wertpapier als starken Kauf empfehlen und sieben weitere es als kaufenswert einstufen, halten acht weitere Experten die Aktie lediglich für haltenswert. Insgesamt beträgt der Anteil optimistischer Stimmen dabei +68%.

Zusätzlich zum Guru-Rating haben die meisten Bankanalysten also eine positive Einschätzung bezüglich der...