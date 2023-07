JPMorgan: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,32% - Kursziel bei 147,24 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,96% verzeichnen und erreichte somit eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen von +5,49%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Nach Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 147,24 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich damit ein Potenzial von +9,32% für Investoren. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Experten aufgrund des bereits positiven Trends der vergangenen Tage.

Aktuell empfehlen zehn Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während acht weitere Experten sie als “Kauf” einstufen. Sieben Analysten bleiben neutral mit einer Bewertung als “halten”. Der Anteil der optimistischen Experten beträgt dabei insgesamt +72%.

Das bewährte Trend-Indikator...