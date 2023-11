JPMorgan: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,21% - Kursziel bei 147,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Die Aktie von JPMorgan hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Zuwachs von +0,03% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für JPMorgan liegt aktuell bei 147,29 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +5,21%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen 8 Analysten die Aktie als “starken Kauf” und weitere 7 geben ein optimistisches “Kauf”-Rating ab. Eine neutrale Bewertung mit “halten” vergaben insgesamt 9 Experten. Der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt damit +62,50%.

Zusätzlich zeigt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die Einschätzungen unverändert positiv bleiben und weiterhin bei einem Wert von 3,96 liegen.

• JPMorgan legt um +0,03% zu

• Mittelfristiges Kursziel: 147,29 EUR (+5.21%)

• Empfehlungen: Stark kaufen (8), Kaufen (7), Halten (9)

• Guru-Rating bleibt positiv bei 3,96

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JPMorgan-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich JPMorgan jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JPMorgan Aktie

JPMorgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...