JPMorgan: Analysten sehen Kurspotential von +4,29% - Aktuelles Kursziel bei 147,68 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,11% punkten. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Wertpapier allerdings einen Rückgang um -0,19%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt.

Doch was sagen die Bankanalysten? Für sie ist klar: Das Kursziel für JPMorgan liegt momentan bei 147,68 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten und das Potenzial voll ausgeschöpft werden können, könnten Investoren ein Plus von +4,29% erzielen.

Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während zehn Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und weitere sieben als “Kauf”, haben sich acht Experten für eine neutrale Bewertung entschieden.

Dennoch bleibt die Mehrheit optimistisch gestimmt (Anteil der Analysten mit positiver Empfehlung: +68%). Dabei stützt auch das...