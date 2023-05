JPMorgan: Analysten sehen Kurspotential von 17,32% - Kursziel bei 149,23 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte gestern eine positive Kursentwicklung von +0,32% verzeichnen und setzt damit ihren Aufwärtstrend der letzten fünf Handelstage fort. Trotzdem liegt die Gesamtperformance in diesem Zeitraum bei -1,77%, was auf eine gegenwärtig eher pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Allerdings sind sich Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Potenzial der JPMorgan-Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft sei. Das mittelfristige Kursziel für JPMorgan wurde mit durchschnittlich 149,23 EUR festgelegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein beachtliches Kurspotenzial von +17,32% eröffnen. Zwar sind einige Experten aufgrund des jüngsten Abwärtstrends skeptisch gegenüber dieser Prognose eingestellt; dennoch empfehlen aktuell insgesamt 68 % aller Analysten (von insgesamt 25), die Aktie...