JPMorgan: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 160,62 EUR

Am gestrigen Handelstag fiel die JPMorgan Aktie um -0,70%, was jedoch nicht den Optimismus der Anleger mindert. Innerhalb einer vollen Handelswoche konnte eine positive Entwicklung von +1,21% verzeichnet werden. Gemäß durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 160,62 EUR. Hierbei eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +17,16%. Von insgesamt 26 Analysten raten zehn zum Kauf und sieben sehen die Aktie als stark kaufenswert an. Der Anteil optimistischer Bewertungen beläuft sich auf +65,38%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,04 unverändert.