JPMorgan: Analysten prognostizieren Kursziel von 160,33 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte am gestrigen Tag ein Plus von +1,08% verzeichnen und schließt damit eine Handelswoche mit einem Wachstum von +1,14% ab. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und erwarten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 160,33 EUR.

• JPMorgan: Am 02.10.2023 mit +1,08%

• Das Kursziel von JPMorgan liegt bei 160,33 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant auf dem Wert 4,04

Dieses Ziel würde Investoren ein Potenzial für einen Gewinn in Höhe von +15,60% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung des Trends.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktien und sieben weitere empfinden sie als optimistisch – jedoch ohne Überschwang – während neun andere sich neutral positioniert haben.

Das positive Urteil wird...