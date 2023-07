JPMorgan: Analysten erwarten Quartalszahlen und Umsatzwachstum - Aktienprognose und Entwicklung im Fokus

In nur 80 Tagen wird JPMorgan, ein Unternehmen mit Sitz in New York, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der JPMorgan-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der JPMorgan-Aktie beträgt derzeit 407,86 Mrd. EUR. Analysten erwarten laut Datenanalyse einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von JPMorgan 29,41 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um 10,00 Prozent auf 31,72 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 8,30 Prozent auf 9,48 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen optimistisch. Der Umsatz soll um 7,40 Prozent steigen und der Gewinn um beeindruckende 18,00 Prozent auf insgesamt 35,71 Mrd. EUR...