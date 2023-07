JPMorgan: Aktienkurs steigt vor Quartalszahlen - Prognosen und Trends im Überblick

Der RSI steht mit 67,59 im neutralen Bereich. Sollte der Aktienkurs weiter steigen, kann der Widerstand bei 150,00 EUR getestet werden.

Fazit: Die Quartalszahlen von JPMorgan werden in 73 Tagen erwartet und Analysten prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein positiver Trend erwartet. Aktionäre haben bereits teilweise auf die Schätzungen reagiert und der Aktienkurs ist in den letzten 30 Tagen gestiegen. Analysten sehen den langfristigen Kurs der JPMorgan Aktie jedoch leicht rückläufig. Laut Charttechnik befindet sich die Aktie momentan in einem positiven Kurstrend.