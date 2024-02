JPMorgan Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Jpmorgan Chase & wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Jpmorgan Chase &-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Jpmorgan Chase & liegt momentan bei 2,92 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 176,27 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -9,99 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 158,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Diskussionen rund um Jpmorgan Chase & auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die überwiegende Meinung ist negativ, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum wurden sieben Handelssignale ermittelt, davon 7 Gut- und 0 Schlecht-Signal, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Jpmorgan Chase & bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.