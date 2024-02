JPMorgan Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Jpmorgan Chase & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 9,65 und damit 42 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 16,68 im Segment "Handelsbanken". Insgesamt erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse daher eine Bewertung von "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 31,61 Prozent, was 28,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite sogar bei 31,61 Prozent, während die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" bei -2,02 Prozent liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jpmorgan Chase &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 163,83 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 179,03 USD lag, was einer Abweichung von +9,28 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (169,91 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 179,03 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,37 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jpmorgan Chase & zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie wurde auch weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.