JPMorgan Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Jpmorgan Chase & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,61 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt lediglich um 1,02 Prozent, was einer Outperformance von +30,59 Prozent für Jpmorgan Chase & entspricht. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 10,98 Prozent, worüber Jpmorgan Chase & um 20,62 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Jpmorgan Chase & beträgt aktuell 2,92 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Langfristig gesehen, wird die Einschätzung der Jpmorgan Chase &-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft, wobei insgesamt 8 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 158,67 USD, was einer erwarteten Performance von -6,34 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 169,4 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Jpmorgan Chase &-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 24,48 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.