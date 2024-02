JPMorgan Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Jpmorgan Chase & war in den letzten Wochen überwiegend neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Diskussionen, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen hervorgehoben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien über Jpmorgan Chase & hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen momentan viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich weniger über Jpmorgan Chase & diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI liegt die Jpmorgan Chase &-Aktie momentan im überverkauften Bereich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie hier als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Jpmorgan Chase & eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auf fundamentaler Basis wird Jpmorgan Chase & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,65, was einem Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,85 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.