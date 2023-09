JPMorgan Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Per 05.09.2023, 10:38 Uhr wird für die Aktie Jpmorgan Chase & am Heimatmarkt New York der Kurs von 146.82 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Banken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jpmorgan Chase & im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Jpmorgan Chase &. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (3 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jpmorgan Chase & von 146,82 USD ist mit +5,07 Prozent Entfernung vom GD200 (139,73 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 150,13 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -2,2 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jpmorgan Chase &-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Jpmorgan Chase &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jpmorgan Chase & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (155,71 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 146,82 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Jpmorgan Chase & eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

JPMorgan kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich JPMorgan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JPMorgan-Analyse.

JPMorgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...