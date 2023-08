JPMorgan Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Jpmorgan Chase & weist am 28.08.2023, 18:28 Uhr einen Kurs von 147.98 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jpmorgan Chase & beträgt das aktuelle KGV 9,43. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 15,5. Jpmorgan Chase & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jpmorgan Chase & verläuft aktuell bei 139,37 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 147,05 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,51 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 149,6 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Jpmorgan Chase &-Aktie der aktuellen Differenz von -1,7 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Jpmorgan Chase & damit 346,25 Prozent unter dem Durchschnitt (388,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,85 Prozent. Jpmorgan Chase & liegt aktuell 44,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

