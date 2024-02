JPMorgan Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Jpmorgan Chase hat im letzten Jahr eine Rendite von 31,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien eine Überperformance von 28,55 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Handelsbanken-Aktien beträgt -2,28 Prozent, und Jpmorgan Chase liegt aktuell 33,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jpmorgan Chase insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursprognose ein Abwärtspotential von -11,72 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Jpmorgan Chase also eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jpmorgan Chase-Aktie kurzfristig als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es über Jpmorgan Chase eher neutrale Diskussionen, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Jpmorgan Chase-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen.