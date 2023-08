JPMorgan Aktie: Das ist die Höhe!

Jpmorgan Chase & weist am 11.08.2023, 10:36 Uhr einen Kurs von 153.56 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Unser Analystenteam hat Jpmorgan Chase & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jpmorgan Chase &-Aktie ein Durchschnitt von 138,09 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 153,56 USD (+11,2 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 147,47 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,13 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Jpmorgan Chase & ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Jpmorgan Chase & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Jpmorgan Chase & liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 155,71 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (153,56 USD) könnte die Aktie damit um 1,4 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Jpmorgan Chase &-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,61 Prozent und liegt damit 135,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,05). Die Jpmorgan Chase &-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

