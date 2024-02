JPMorgan Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Bei Jpmorgan Chase & gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die die Stimmung der Marktteilnehmer beeinflusst hätten. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird das Stimmungsbild bei Jpmorgan Chase & daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jpmorgan Chase &-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jpmorgan Chase & insgesamt 12 Analystenbewertungen, von denen 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 158,67 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jpmorgan Chase & beträgt derzeit 9,65, was 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Jpmorgan Chase & in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.