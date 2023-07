JPMorgan Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Jpmorgan Chase & weist am 18.07.2023, 11:08 Uhr einen Kurs von 153.38 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jpmorgan Chase & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jpmorgan Chase & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jpmorgan Chase & konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Jpmorgan Chase & auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,43 ist die Aktie von Jpmorgan Chase & auf Basis der heutigen Notierungen 29 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (13,31) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Jpmorgan Chase & niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,7 Prozentpunkte (2,61 % gegenüber 4,31 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

