JPMorgan Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Jpmorgan Chase & Aktie wird von Analysten anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Aktie einen positiven Trend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Jpmorgan Chase & größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung für heute führt. Die automatische Analyse der Kommunikation deutet jedoch auf überwiegend positive Signale hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mehrheitlich positiv bewertet, was zu einer guten langfristigen Einschätzung führt. Das Kursziel liegt jedoch unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Analysten führt.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Jpmorgan Chase & aufgrund eines niedrigeren Wertes als unterbewertet eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Indikatoren eine positive Tendenz für die Jpmorgan Chase & Aktie.