JPMorgan Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Jpmorgan Chase & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von 31,61 Prozent, was mehr als 151390 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,44 Prozent verzeichnete, liegt Jpmorgan Chase & mit 33,05 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse für Jpmorgan Chase & interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren schlechten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Beurteilung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Jpmorgan Chase & beträgt aktuell 2, was eine negative Differenz von -136,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine schlechte Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Jpmorgan Chase &-Aktie laut Analystenmeinung positiv bewertet, mit 8 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten liegt bei 158,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine negative Performance erzielen könnte. Alles in allem wird die Analysteneinschätzung als neutral bewertet.