JPMorgan Aktie: Starke Trendwende erwartet mit +10,54% Gewinn in 12 Monaten

Die JPMorgan Aktie befindet sich aktuell in einem stark positiven Kurstrend. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand auf. Analysten schätzen, dass die Aktie in einem Zeitraum von 12 Monaten einen Kurs von 147,70 EUR erreichen wird, was einem Gewinn von +10,54% entspricht. Aktionäre können somit basierend auf den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +10,54% innerhalb eines Jahres rechnen.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs bereits um +3,36% verändert. Dies deutet darauf hin, dass Aktionäre bereits vorab auf die Quartalszahlen reagieren und die Schätzungen teilweise positiv einschätzen.

Für das dritte Quartal wird erwartet, dass JPMorgan einen Umsatz von 34,63 Mrd. EUR erzielt, was einer Steigerung von +17,40% im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +10,30%...