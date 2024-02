JPMorgan Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von JPMorgan Chase hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,61 Prozent erzielt, was 28,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie sogar um 33,63 Prozent über dem Durchschnitt von -2,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von JPMorgan Chase liegt bei 31,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,76, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale, wobei zuletzt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der JPMorgan Chase-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 163,83 USD. Der letzte Schlusskurs von 179,03 USD weicht somit um +9,28 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Abweichung von +5,37 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 169,91 USD, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die JPMorgan Chase-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.