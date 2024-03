JPMorgan Aktie: Quo vadis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jpmorgan Chase & liegt mit 11,13 unter dem branchenüblichen Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" beträgt der Abstand aktuell 67 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV von 34. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Jpmorgan Chase & liegt bei 46,47 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Stimmung zu Jpmorgan Chase & auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare, jedoch wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab drei "Gut"-Signale, was zu einer positiven Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Stimmung zu Jpmorgan Chase & als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge erbrachte hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Jpmorgan Chase & für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.