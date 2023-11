JPMorgan Aktie: Quartalsprognose zeigt erwarteten Umsatz- und Gewinnanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

In knapp zwei Monaten wird das New Yorker Unternehmen JPMorgan seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die JPMorgan Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 395,07 Mrd. EUR steht die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen für die JPMorgan Aktie kurz bevor. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes geben wird. Während JPMorgan im vierten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 31,82 Mrd. EUR verbuchen konnte, wird nun mit einem Sprung um +93,15 Prozent auf 61,46 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um +55,33 Prozent auf 15,75 Mrd. EUR steigen.

Für das kommende Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um weitere +93,15 Prozent steigen und der Gewinn um +55,33 Prozent auf insgesamt 52,66 Mrd. EUR anwachsen. Der Gewinn bleibt stabil positiv und soll sich im Vergleich zum Vorjahr um +55,33 Prozent erhöhen (gegenüber den zuvor erreichten 33,90 Mrd. EUR). Auch der Gewinn pro Aktie wird sich auf Jahressicht voraussichtlich positiv entwickeln und bei 11,20 EUR liegen.

Einige Aktionäre nehmen bereits vorab Schätzungen zu den Quartalszahlen zur Kenntnis. So hat sich der Kurs der JPMorgan Aktie in den letzten 30 Tagen um +2,62 Prozent verändert.

Die Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt: Innerhalb von zwölf Monaten soll die JPMorgan Aktie einen Wert von 155,91 EUR erreichen, was gegenüber dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +13,04 Prozent bedeuten würde. Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen innerhalb eines Jahres mit einem Gewinn von +13,04 Prozent rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Kurstrend bei JPMorgan. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage deutet darauf hin, dass es keinen starken Widerstand gibt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JPMorgan-Analyse von 17.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich JPMorgan jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JPMorgan Aktie

JPMorgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...