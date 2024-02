JPMorgan Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von JPMorgan derzeit unterbewertet ist und sehen ein Kursziel von 149,73 EUR, was einem Abstand von -7,48% zum aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 13.02.2024 verzeichnete JPMorgan einen Kursrückgang von -0,87%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die negative Entwicklung auf -0,67%, was auf eine neutral gestimmte Marktaktivität hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die aktuelle Kursentwicklung nicht ihren Erwartungen entspricht. Die Mehrheit von ihnen sieht jedoch ein mittelfristiges Kursziel von 149,73 EUR. Dies würde Investoren ein potenzielles Kursrisiko von -7,48% eröffnen.

Von den insgesamt 25 Analysten geben 11 ein starkes Kaufsignal für die Aktie, während 6 weitere die Meinung vertreten, dass ein Kauf sinnvoll ist, jedoch ohne Euphorie. 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und nur 1 Analyst spricht sich für einen Verkauf aus. Somit sind immer noch 68,00% der Analysten optimistisch gestimmt, auch wenn die Marktstimmung neutral ist.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Trotz der neutralen Marktstimmung und der abweichenden Meinungen der Analysten zeigen sich Potenziale für Investoren, die sich für die JPMorgan-Aktie interessieren. Die Meinungen der Experten und die Kursentwicklung werden jedoch aufmerksam verfolgt, um mögliche zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.

