JPMorgan Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Jpmorgan Chase & Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 2475,19 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 2873 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +16,07 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 2652,91 USD, was einer Differenz von +8,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so ergibt sich aus 12 Bewertungen der letzten zwölf Monate ein Durchschnitt von 8 "Gut"-Einstufungen, 4 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 158,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -94,48 Prozent fallen könnte. Auf Basis dieser Berechnungen wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "Schlecht" eingestuft, und insgesamt erhält Jpmorgan Chase & somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jpmorgan Chase &. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,61 Prozent erzielt hat, was 23,13 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" liegt Jpmorgan Chase & sogar 30,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.