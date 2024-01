JPMorgan Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Für Jpmorgan Chase & liegt der RSI bei 41,84, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 24,46, was zu einer positiven Einschätzung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "gute" Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Jpmorgan Chase & spiegelt sich nicht nur in den harten Faktoren wie Bilanzdaten wider, sondern auch in den weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung. In sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Kommentare zu Jpmorgan Chase & abgegeben, was zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Hinsicht führt. Darüber hinaus zeigen auch die Handelssignale eine positive Einschätzung, mit acht positiven Signalen und keinen negativen Signalen, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jpmorgan Chase & 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "gute" Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Jpmorgan Chase & liegt bei 2,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik mit einem "schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Jpmorgan Chase &.