JPMorgan Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Analysteneinschätzungen für Jpmorgan Chase & liegen aus den letzten zwölf Monaten vor. Von insgesamt 12 Bewertungen waren 8 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 158,67 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -15,73 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Jpmorgan Chase &-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jpmorgan Chase & 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Grundlage als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 167,49 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 188,29 USD, was einer Abweichung von +12,42 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Jpmorgan Chase & waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.