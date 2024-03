JPMorgan Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Jpmorgan Chase & bei 196,62 USD liegt, was einer Entfernung von +15,69 Prozent vom GD200 (169,96 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 180,32 USD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Jpmorgan Chase &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jpmorgan Chase & besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Jpmorgan Chase & als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 34,53, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 26,9 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" für den Relative Strength-Index.

Hinsichtlich der Dividende weist Jpmorgan Chase & derzeit eine Dividendenrendite von 2,27 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,48 %. Die Differenz von lediglich 136,21 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.