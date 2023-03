JPMorgan-Aktie: Jetzt auf die neuen Zahlen setzen!

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch JPMorgan wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 14.04. werden die Aktionäre die Q1-Bilanz des Unternehmens mit Sitz in New York City schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der JPMorgan-Aktie zu rechnen?

Die Veröffentlichung des neuen Zahlenwerks der JPMorgan-Aktie steht ins Haus: In 19 Tagen will das an der Börse mit 368,00 Milliarden USD bewertete Unternehmen den Quartalsbericht um 13:00 Uhr vorlegen. Bei Anlegern und Analysten steigt somit die Spannung. Laut Marketscreener-Daten sind sich die Experten im Mittel einig, dass für das 1. Vierteljahr ein starken Umsatzplus zu erwarten ist. Konkret soll der Umsatz im Vorjahresvergleich um 16,01...