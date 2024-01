JPMorgan Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

Die Finanznachrichtenagentur berichtet, dass die Dividendenrendite von Jpmorgan Chase & mit 2,92 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jpmorgan Chase & eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv sind, was zu einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 8 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Damit erhält die Jpmorgan Chase &-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich eine mögliche negative Entwicklung um -94,48 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie als "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation über Jpmorgan Chase & in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Häufigkeit der Diskussionen um das Unternehmen ist im normalen Rahmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Rating bewertet.

Sollten JPMorgan Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich JPMorgan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JPMorgan-Analyse.

JPMorgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...