JPMorgan Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Jpmorgan Chase &-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 11,68 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 7,07 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Jpmorgan Chase &-Aktie abgegeben, wovon 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dadurch ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 158,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,76 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Jpmorgan Chase &-Aktie liegt bei 2,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,73 liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.