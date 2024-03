JPMorgan Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Stimmung und das Interesse an Jpmorgan Chase & in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse an der Aktie hinweist. Deshalb erhält Jpmorgan Chase & in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Jpmorgan Chase & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,66 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +28,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 20,2 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Jpmorgan Chase &-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine gute Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 169,96 USD, während der letzte Schlusskurs bei 196,62 USD deutlich darüber liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 180,32 USD eine positive Abweichung. In Summe wird Jpmorgan Chase & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jpmorgan Chase &-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung auf 7-Tage-Basis, da der Wert bei 34 liegt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch mit einem Wert von 26,9 im überverkauften Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jpmorgan Chase &.