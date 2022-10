JPMorgan Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

An der Börse New York notiert die Aktie Jpmorgan Chase & am 06.10.2022, 18:29 Uhr, mit dem Kurs von 108.58 USD. Die Aktie der Jpmorgan Chase & wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jpmorgan Chase & entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jpmorgan Chase & beläuft sich mittlerweile auf 129,62 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 110,39 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,84 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 114,99 USD. Somit ist die Aktie mit -4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Jpmorgan Chase & 8 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 110,39 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 32,15 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 145,88 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Jpmorgan Chase & mit einer Rendite von -21,47 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,53 Prozent. Auch hier liegt Jpmorgan Chase & mit 32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

