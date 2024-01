JPMorgan Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Jpmorgan Chase & liegt bei 56,19, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 32,88, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf langfristige Perspektiven stuften Analysten die Aktie von Jpmorgan Chase & als "Gut" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 8 positiv, 4 neutral und keine negativ. Es wurden keine neuen Bewertungen im letzten Monat vorgenommen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 158,67 USD, was einer Erwartung von -6,73 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jpmorgan Chase & beträgt aktuell 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet betrachtet wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Jpmorgan Chase &-Aktie positive Werte auf. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 160,19 USD, während der aktuelle Kurs bei 170,11 USD liegt, was einer Abweichung von +6,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 161,31 USD zeigt mit einem aktuellen Schlusskurs über dem Durchschnitt (+5,46 Prozent Abweichung) eine positive Entwicklung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.