JPMorgan Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Betrachten wir den RSI für Jpmorgan Chase & für 7 und 25 Tage. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem Wert von 49,08, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Durchschnitt erhält Jpmorgan Chase & von Analysten ein "gut" Rating, basierend auf 12 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 158,67 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 94,48 Prozent fallen könnte. Dementsprechend wird eine "schlechte" Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Jpmorgan Chase &. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass die Aktie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Jpmorgan Chase & im letzten Jahr eine Rendite von 31,61 Prozent erzielt, was 23,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut" auf dieser Ebene.

Insgesamt wird die Aktie von Jpmorgan Chase & anhand dieser Analysepunkte als "neutral" eingestuft.