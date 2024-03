JPMorgan Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwölf Monaten haben 12 Analystenbewertungen die Jpmorgan Chase &-Aktie bewertet, wobei 8 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Daher wurde der Jpmorgan Chase &-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating verliehen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Jpmorgan Chase &. Die durchschnittliche Analystenprognose für den Aktienkurs beträgt 158,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,76 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 183,99 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt wurde der Jpmorgan Chase & daher ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt erteilt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Das KGV der Jpmorgan Chase & beträgt 9,65, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 18,98 in der Kategorie "Handelsbanken". Der Titel wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, beträgt bei Jpmorgan Chase & 7,36 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 24,17 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Insgesamt überwog die positive Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führte. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben ebenfalls eine überwiegende Anzahl von Kaufsignalen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.