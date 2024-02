JPMorgan Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs von Jpmorgan Chase & hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 31,61 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,74 Prozent verzeichnete, hat Jpmorgan Chase & mit 34,35 Prozent ebenfalls deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Jpmorgan Chase &-Aktie stattgefunden, wovon 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 158,67 USD. Dies bedeutet ein mögliches Abwärtspotenzial von -13,76 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 183,99 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Jpmorgan Chase & somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Jpmorgan Chase & eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Jpmorgan Chase & aktuell bei 2,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche weist einen Wert von 138,73 auf, was zu einer Differenz von -135,81 Prozent zur Jpmorgan Chase &-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

