JPMorgan Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten Wochen wurde bei Jpmorgan Chase & eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung hin zum Negativen ergab sich aus der Auswertung der sozialen Medien, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Die Analysten haben die Aktie von Jpmorgan Chase & in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 8 Gut-Einstufungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das mittlere Kursziel bei 158,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -6,14 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie von Jpmorgan Chase &.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Jpmorgan Chase & zeigt einen überkauften Wert von 73, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Mit einer Dividendenrendite von 2,92 Prozent liegt Jpmorgan Chase & momentan unter dem Branchendurchschnitt von 138.98%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Stimmung und Bewertung sowohl in den sozialen Medien als auch seitens der Analysten und hinsichtlich der Dividendenrendite für die Aktie von Jpmorgan Chase &.