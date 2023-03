JPMorgan Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Für die Aktie Jpmorgan Chase & stehen per 01.03.2023, 15:44 Uhr 142.39 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Jpmorgan Chase & zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jpmorgan Chase & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jpmorgan Chase & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,93 ist die Aktie von Jpmorgan Chase & auf Basis der heutigen Notierungen 44 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (19,57) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jpmorgan Chase & wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Jpmorgan Chase & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Jpmorgan Chase & als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 150,07 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 4,69 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 143,35 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

