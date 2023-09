JPMorgan-Aktie: Analysten prognostizieren Kurspotential

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von JPMorgan eine negative Entwicklung von -0,11%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus insgesamt -1,35%, was auf eine derzeit pessimistische Markteinschätzung hindeutet. Laut Experten ist die JPMorgan-Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 159,15 EUR.

• Am 26.09.2023 fiel der JPMorgan-Kurs um -0,11%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 159,15 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Sollten die Bankanalysten Recht behalten, hätte dies ein Kurspotenzial in Höhe von +15,83% zur Folge. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt empfehlen jedoch mehr Analysten den Kauf als Verkauf der Aktien: Von zehn Analysten bewerten sieben das Papier als...