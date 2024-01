JM Smucker Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei J M Smucker wird der RSI mit 33,91 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,16 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen rund um J M Smucker eine starke Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Allerdings gab es in diesem Zeitraum eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt, während hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut". Zudem konnten fünf positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat J M Smucker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,78 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -11,27 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von J M Smucker um 173,05 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.