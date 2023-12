JM Smucker Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von J M Smucker hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,89 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -14,57 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -6,32 Prozent im Branchenvergleich für J M Smucker führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite 153,5 Prozent im letzten Jahr, wobei J M Smucker 174,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten getrübt war. Dadurch wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die J M Smucker-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 27,9 Punkten, was darauf hinweist, dass die J M Smucker-Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier überverkauft ist (Wert: 28,06), wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält J M Smucker also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich der Dividende hat J M Smucker derzeit eine Dividendenrendite von 3,69 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.