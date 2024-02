JM Smucker Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von J M Smucker verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,24 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um 49,26 Prozent, was einer Underperformance von -58,5 Prozent für J M Smucker entspricht. Der Verbrauchsgütersektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 81,48 Prozent im letzten Jahr, wobei J M Smucker 90,72 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über J M Smucker diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben die Aktie von J M Smucker in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Innerhalb eines Monats liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie von J M Smucker liegt bei 148,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 17,8 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive oder negative Ausschläge, die mit präzisen Analysen frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für J M Smucker hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.