JM Smucker Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die J M Smucker-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,31 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vorwiegend negativ über die J M Smucker-Aktie diskutiert. Jedoch wurden auch positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf zu bestimmen. Der RSI für die J M Smucker-Aktie liegt aktuell bei 67,21 und wird daher als neutral eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die J M Smucker-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die J M Smucker-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,24 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -16,97 Prozent, was einer Outperformance von +7,73 Prozent für J M Smucker entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,28 Prozent, wobei J M Smucker um 17,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die J M Smucker-Aktie basierend auf der Dividendenpolitik, dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index und dem Branchenvergleich des Aktienkurses.