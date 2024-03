JM AB Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Jm-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 154,22 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 204,8 SEK weicht somit um +32,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (170,56 SEK) liegt mit einer Abweichung von +20,08 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jm-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Jm-RSI bei 8,85 liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,07, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Gut".

In den sozialen Medien wurde Jm in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Jm-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und der Anleger-Stimmung.