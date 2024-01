JM AB Aktie: Das ist ein Hammer

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Jm wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI für Jm liegt bei 57,84 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 32,02 ein neutrales Rating an.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Jm bei 150,64 SEK, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum GD50 beträgt +16,11 Prozent, was ebenfalls auf ein positives Signal hindeutet. Insgesamt wird Jm daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Jm auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.