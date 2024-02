JM AB Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jm-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 49,01 und bestätigt diese Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Jm basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klaren Veränderungen in den Diskussionen über Jm. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anzahl der Diskussionen über Jm war in etwa normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf den Plattformen der sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 149,61 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 173,7 SEK liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Jm-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment in den sozialen Medien und der technischen Analyse als "Neutral" oder "Gut" bewertet.